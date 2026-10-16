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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunu açıkladı!

        Galatasaray, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunu açıkladı!

        Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya hareket etti.

        Kamp kadrosunda kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu ile tedavisi devam eden Wilfried Singo yer almadı.

        Teknik Direktör Okan Buruk'un belirlediği kamp kadrosunda şöyle:

        "Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Snchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina."

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        #gençlerbirliği
        #süper lig
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