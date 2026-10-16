Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:49 Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
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