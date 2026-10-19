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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile 1905 GSYİAD arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

        Galatasaray ile 1905 GSYİAD arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

        Galatasaray Kulübü ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD), sarı-kırmızılı futbol akademisi takımlarının şort sponsorluğu anlaşmasını imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        1905 GSYİAD, G.Saray'a sponsor oldu

        Galatasaray Kulübü ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD), sarı-kırmızılı futbol akademisi takımlarının şort sponsorluğu anlaşmasını imzaladı.

        RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ile 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar katıldı.

        Törende konuşan Fatih Demircan, futbol akademisine sağlanan desteklerin kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Galatasaray'ın kurulduğu günden bu yana yalnızca bugünün değil geleceğin başarılarını da hedeflediğini belirten Demircan, "Bizim için altyapı, yalnızca A takımımıza futbolcu yetiştiren bir yapı değildir. Aynı zamanda Galatasaray kültürünü, değerlerini ve kazanma alışkanlığını genç yaşlardan itibaren sporcularımıza kazandırdığımız çok önemli bir kurumdur." diye konuştu.

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        Futbol akademisinin gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Fatih Demircan, şu ifadeleri kullandı:

        "Hedefimiz, kendi yetiştirdiği oyuncularla güçlenen, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıran ve uluslararası düzeyde başarılı futbolcular yetiştiren bir akademi yapısını daha da ileriye taşımaktır. Bu doğrultuda genç oyuncularımızın gelişimi için gerekli sportif, teknik ve fiziki imkanları sürekli iyileştirmeye büyük önem veriyoruz. Elbette bütün bunların hayata geçirilmesi, uzun vadeli bir planlamayı ve güçlü bir ekonomik yapıyı gerektiriyor. Bu nedenle futbol akademimize sağlanan her desteği yalnızca bugüne yapılan bir katkı olarak değil, Galatasaray'ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz."

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        SANCAKTAR: GENÇLERİMİZİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK, GALATASARAY'IN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAMAKTIR

        1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, erkek basketbol ve kadın voleybol takımlarına verdikleri desteğin ardından futbol akademisinin de yanında yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

        Galatasaray'ın geleceğine katkı sağlamayı önemsediklerini anlatan Sancaktar, "Genç yetenekleri keşfetmek, onları doğru eğitimle geliştirmek, Galatasaray kültürüyle yetiştirmek ve zamanı geldiğinde A takıma hazır hale getirmek kulübümüz açısından çok değerli. Altyapıdan yetişen her futbolcu, arkasından gelen gençlere güçlü bir mesaj vermektedir. Çalışarak, disiplinle ve doğru bir eğitimle bu değerli formaya ulaşmanın mümkün olduğunu göstermektedir." dedi.

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        Güçlü bir futbol akademisinin kulübün geleceği açısından önemine dikkati çeken Murat Sancaktar, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin gelişimini desteklemenin, Galatasaray'ın geleceğine verilen en anlamlı katkılardan biri olduğuna inanıyoruz. Güçlü bir futbol akademisi, kendi oyuncularını yetiştiren, kendi değerlerini gelecek nesillere aktaran ve başarı kültürünü içeriden büyüten bir Galatasaray demektir. Bugün attığımız bu imzayla futbol akademimizin çalışmalarına katkı sunacak, genç sporcularımızın gelişim yolculuğunda onların yanında olacağız. Anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz."

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