Galatasaray, Lille maçına hazır!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'e konuk olacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:33 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Lille müsabakasının taktiğinin üzerinde durulduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekibin Portekizli futbolcusu Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle takım çalışmasında yer alamadı.
Galatasaray, Pierre Mauroy Stadı'nda yarın TSİ 19.45'te Lille ile karşılaşacak.
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