Galatasaray’dan Lille maçı için UEFA’ya başvuru
Galatasaray, Lille ile Fransa'da oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi UEFA'ya başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için güvence isteyecek.
Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:52 Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45’te deplasmanda Fransız ekibi Lille’in konuğu olacak.
Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa’da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA’ya başvuruda bulunacak.
TEDBİRLERİN ARTIRILMASI İSTENİYOR
Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin arttırılmasını istiyor. Öte yandan Fransa’da yarın oynanacak PSG - Barcelona karşılaşmasında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor.
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