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        Galatasaray’dan Lille maçı için UEFA’ya başvuru

        Galatasaray, Lille ile Fransa'da oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi UEFA'ya başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için güvence isteyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        G.Saray'dan UEFA'ya Lille maçı başvurusu!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45’te deplasmanda Fransız ekibi Lille’in konuğu olacak.

        Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa’da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA’ya başvuruda bulunacak.

        TEDBİRLERİN ARTIRILMASI İSTENİYOR

        Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin arttırılmasını istiyor. Öte yandan Fransa’da yarın oynanacak PSG - Barcelona karşılaşmasında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor.

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        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #Fransa
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