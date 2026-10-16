Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan HT Spor'a özel açıklamalar: Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Arda Çakmak, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtladı.

İşte Arda Çakmak'ın HT Spor'a özel açıklamaları:

"Metin Hoca’nın ani ayrılığından sonra birkaç gün içerisinde hızlıca hareket ettik. Yeni hocamızla iki toplantı yaptık ve görüşmelerde söyledikleri beni çok tatmin etti. Çalışma tarzı da çok hoşumuza gitti. Kendisi, Gençlerbirliği’ni tanımak için 24 saat içerisinde toplam 10 maç izledi, notlarını anlattı ve düşüncelerini paylaştı. Kimseden mucize beklemek doğru değil ama Galatasaray maçında iyi oynadığımız bölümlerin ve dakikaların artacağına inanıyorum. Birkaç hafta içinde hocanın kafasındaki takım oluşacaktır. Eksiklerimiz de dönmüş olur. İnşallah başarılı olacak."

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🎙️ Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak: Metin Hoca’nın ani ayrılığından sonra birkaç gün içerisinde hızlıca hareket ettik. Yeni hocamızla iki toplantı yaptık ve görüşmelerde söyledikleri beni çok tatmin etti. Çalışma tarzı da çok hoşumuza gitti. Kendisi, Gençlerbirliği’ni… pic.twitter.com/SMStMTcCND — HT Spor (@HTSpor) October 16, 2026

"GENÇLERBİRLİĞİ HER MAÇI KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"

"Gençlerbirliği her maçı kazanmak için çıkar. Biz de kazanmak için çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanırız, kaybederiz; futboldur bu, her şey olur. Bu oyunun içinde üç sonuç var. Biz kazanmak için oynayacağız.Elimizden geleni yapacağız. İnşallah iyi bir maç, iyi bir mücadele olur. Futbolseverler, bilet ve kombine alıp gelen insanlar güzel bir mücadele seyrederler, futbola ve gole doyarlar. Kazanan da biz oluruz inşallah."

🎙️ Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak: Gençlerbirliği her maçı kazanmak için çıkar. Biz de kazanmak için çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanırız, kaybederiz; futboldur bu, her şey olur. Bu oyunun içinde üç sonuç var. Biz kazanmak için oynayacağız.Elimizden… pic.twitter.com/WqK0AvKhB1 — HT Spor (@HTSpor) October 16, 2026

"ZAM YAPMADAN AYNI FİYATLARI UYGULUYORUZ"

"Geçen seneki fiyatların üzerine enflasyon oranında bile zam yapmadan aynı fiyatları uyguluyoruz. Fenerbahçe maçında da böyle yaptık ve stat doldu. Kulüplerin yaşayabilmesi için gerekli bir bütçe lazım. Bu sene kombineleri sınırlı tuttum, geçen sene 13 bin tane satmıştık, bu sene 10 bine yakın sattık. Maç günü satmak üzere ayırdığımız biletlerden de gelir elde etmemiz lazım. Anadolu kulüplerinde büyük maçlar önemli bir gelir kalemi. Diğer maçlarda stat ve maç günü giderlerini zor karşılıyoruz. Galatasaray taraftarları geçen seneki bilet fiyatlarına enflasyon farkını eklesinler, yine bizim fiyatlarımızın altında kaldığını görecekler. Fenerbahçe maçında kaç bilet ayırdıysak Galatasaray’a da aynı sayıda bilet ayırdık. Kuzey kale arkasının tamamını, seyirci potansiyeli yüksek büyük maçlarda rakip takıma tahsis ediyoruz. Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında da aynı statta oynarsak aynı sayıyı ayıracağız."

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🎙️@SezginGelmez: Bilet fiyatları yüksek mi?



🎙️ Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak: Geçen seneki fiyatların üzerine enflasyon oranında bile zam yapmadan aynı fiyatları uyguluyoruz. Fenerbahçe maçında da böyle yaptık ve stat doldu. Kulüplerin yaşayabilmesi için gerekli bir… pic.twitter.com/FhuyKv1sMp — HT Spor (@HTSpor) October 16, 2026

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Her maçın kendi şartları var, Galatasaray her rakibe karşı aynı oynuyor. Sonuçta son dört sezonun şampiyonu ve güçlü bir kadrosu olan bir takım. Biz de takımımıza inanıyoruz. İnşallah kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Galatasaray’ın durumu hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum. Avrupa’da da başarılı olmalarını diliyorum."

🎙️ @SezginGelmez: Son iki maçı Trabzonspor ve Barcelona karşılaşmaları. Tabii arada iç sahada aldığı Kasımpaşa galibiyeti de var. Bu maçlara bakarak Galatasaray için bir şey söyler misiniz?



🎙️ Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak:Her maçın kendi şartları var, Galatasaray… pic.twitter.com/7izXbVTY4C — HT Spor (@HTSpor) October 16, 2026

"Takımımızı sonuna kadar desteklesinler, dediğim gibi iyi bir mücadele seyretsinler, güzel bir müsabaka seyretsinler düşüncesindeyim. İnşallah da öyle olur."

🎙️ @SezginGelmez: Taraftarlara, camianıza bir mesajınız var mı?



🎙️ Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak: Takımımızı sonuna kadar desteklesinler, dediğim gibi iyi bir mücadele seyretsinler, güzel bir müsabaka seyretsinler düşüncesindeyim. İnşallah da öyle olur.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/UpCSgoVWMm — HT Spor (@HTSpor) October 16, 2026

"KEŞKE METİN HOCANIN AYRLIĞI OLMASAYDI"

"Ben kendi açımdan istikrardan yana olan bir insanım ama bir türlü onu yakalayamadık. Ondan sonraki hocalarımızla, gerek Levent Hoca’yla gerek Volkan Hoca’yla kanımız uyuşmadı. Metin Hoca’yla devam etmek istiyorduk ancak ertesi gün yazılı istifasını da verince artık yapacağımız bir şey kalmadı. Bizim için de zor oluyor. Oyuncularla konuşup takıma yeniden yeni bir hocanın geldiğini söylüyorsun. Oyuncular için de yöneticiler için de zor. Keşke Metin Hoca’nın ayrılığı olmasaydı. İnşallah yeni hocamızla bir aksilik olmaz ve sezon sonuna kadar devam ederiz. Zaten kendisiyle sezon sonuna kadar mukavele yapıldı."

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🎙️ @SezginGelmez: Son zamanlarda baktığımızda Gençlerbirliği çok sık teknik direktör değiştiriyor.



🎙️ Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak: Ben kendi açımdan istikrardan yana olan bir insanım ama bir türlü onu yakalayamadık. Ondan sonraki hocalarımızla, gerek Levent… pic.twitter.com/xNXA7Ciirn — HT Spor (@HTSpor) October 16, 2026

"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

"Hakemlerle ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Hepsi insan, kasten hata yapacaklarına inanmıyorum. İyi günü olur, kötü günü olur; neticede insandır, hata yapar. Ancak hakemleri, VAR'ı ve saha dışı olayları bu kadar konuştukça Türk futbolunun marka değerini düşürüyoruz. Bunu yapan da yine biziz; yorumcusu, başkanı, hocası... Tabii ki canımız yandığında tepki veriyoruz ama bunları sürekli konuşmamak lazım, hele ki maç öncesi. İnşallah hakem kardeşimizin şansı yanında olur. Doğru kararlar verdiği, iki takım için de adil bir müsabaka yönetip gözlemcisinden güzel bir not aldığı bir maç olur. MHK'yi, hakemleri ve VAR'ı bu kadar tartışmak Türk futbolunun marka değerine zarar veriyor; yayın haklarından kulüplerin gelirlerine kadar her şeyi olumsuz etkiliyoruz."

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