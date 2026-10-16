Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan HT Spor'a özel açıklamalar: Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!

        Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan HT Spor'a özel açıklamalar: Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek. Maç öncesinde başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 20:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"

        Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Arda Çakmak, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtladı.

        İşte Arda Çakmak'ın HT Spor'a özel açıklamaları:

        "Metin Hoca’nın ani ayrılığından sonra birkaç gün içerisinde hızlıca hareket ettik. Yeni hocamızla iki toplantı yaptık ve görüşmelerde söyledikleri beni çok tatmin etti. Çalışma tarzı da çok hoşumuza gitti. Kendisi, Gençlerbirliği’ni tanımak için 24 saat içerisinde toplam 10 maç izledi, notlarını anlattı ve düşüncelerini paylaştı. Kimseden mucize beklemek doğru değil ama Galatasaray maçında iyi oynadığımız bölümlerin ve dakikaların artacağına inanıyorum. Birkaç hafta içinde hocanın kafasındaki takım oluşacaktır. Eksiklerimiz de dönmüş olur. İnşallah başarılı olacak."

        REKLAM

        "GENÇLERBİRLİĞİ HER MAÇI KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"

        "Gençlerbirliği her maçı kazanmak için çıkar. Biz de kazanmak için çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanırız, kaybederiz; futboldur bu, her şey olur. Bu oyunun içinde üç sonuç var. Biz kazanmak için oynayacağız.Elimizden geleni yapacağız. İnşallah iyi bir maç, iyi bir mücadele olur. Futbolseverler, bilet ve kombine alıp gelen insanlar güzel bir mücadele seyrederler, futbola ve gole doyarlar. Kazanan da biz oluruz inşallah."

        "ZAM YAPMADAN AYNI FİYATLARI UYGULUYORUZ"

        "Geçen seneki fiyatların üzerine enflasyon oranında bile zam yapmadan aynı fiyatları uyguluyoruz. Fenerbahçe maçında da böyle yaptık ve stat doldu. Kulüplerin yaşayabilmesi için gerekli bir bütçe lazım. Bu sene kombineleri sınırlı tuttum, geçen sene 13 bin tane satmıştık, bu sene 10 bine yakın sattık. Maç günü satmak üzere ayırdığımız biletlerden de gelir elde etmemiz lazım. Anadolu kulüplerinde büyük maçlar önemli bir gelir kalemi. Diğer maçlarda stat ve maç günü giderlerini zor karşılıyoruz. Galatasaray taraftarları geçen seneki bilet fiyatlarına enflasyon farkını eklesinler, yine bizim fiyatlarımızın altında kaldığını görecekler. Fenerbahçe maçında kaç bilet ayırdıysak Galatasaray’a da aynı sayıda bilet ayırdık. Kuzey kale arkasının tamamını, seyirci potansiyeli yüksek büyük maçlarda rakip takıma tahsis ediyoruz. Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında da aynı statta oynarsak aynı sayıyı ayıracağız."

        REKLAM

        "KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

        "Her maçın kendi şartları var, Galatasaray her rakibe karşı aynı oynuyor. Sonuçta son dört sezonun şampiyonu ve güçlü bir kadrosu olan bir takım. Biz de takımımıza inanıyoruz. İnşallah kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Galatasaray’ın durumu hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum. Avrupa’da da başarılı olmalarını diliyorum."

        "Takımımızı sonuna kadar desteklesinler, dediğim gibi iyi bir mücadele seyretsinler, güzel bir müsabaka seyretsinler düşüncesindeyim. İnşallah da öyle olur."

        "KEŞKE METİN HOCANIN AYRLIĞI OLMASAYDI"

        "Ben kendi açımdan istikrardan yana olan bir insanım ama bir türlü onu yakalayamadık. Ondan sonraki hocalarımızla, gerek Levent Hoca’yla gerek Volkan Hoca’yla kanımız uyuşmadı. Metin Hoca’yla devam etmek istiyorduk ancak ertesi gün yazılı istifasını da verince artık yapacağımız bir şey kalmadı. Bizim için de zor oluyor. Oyuncularla konuşup takıma yeniden yeni bir hocanın geldiğini söylüyorsun. Oyuncular için de yöneticiler için de zor. Keşke Metin Hoca’nın ayrılığı olmasaydı. İnşallah yeni hocamızla bir aksilik olmaz ve sezon sonuna kadar devam ederiz. Zaten kendisiyle sezon sonuna kadar mukavele yapıldı."

        REKLAM

        "HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

        "Hakemlerle ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Hepsi insan, kasten hata yapacaklarına inanmıyorum. İyi günü olur, kötü günü olur; neticede insandır, hata yapar. Ancak hakemleri, VAR'ı ve saha dışı olayları bu kadar konuştukça Türk futbolunun marka değerini düşürüyoruz. Bunu yapan da yine biziz; yorumcusu, başkanı, hocası... Tabii ki canımız yandığında tepki veriyoruz ama bunları sürekli konuşmamak lazım, hele ki maç öncesi. İnşallah hakem kardeşimizin şansı yanında olur. Doğru kararlar verdiği, iki takım için de adil bir müsabaka yönetip gözlemcisinden güzel bir not aldığı bir maç olur. MHK'yi, hakemleri ve VAR'ı bu kadar tartışmak Türk futbolunun marka değerine zarar veriyor; yayın haklarından kulüplerin gelirlerine kadar her şeyi olumsuz etkiliyoruz."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 14 Ekim 2026 (Terminatör Senaryosu: Gerçek Mi Oluyor?)

        Habertürk Manşet programında, yapay zekanın ulaştığı korkutucu boyutlar, insanlığın kendi geliştirdiği makineye karşı karşıya kaldığı riskler ve "Terminatör" çağının gerçeğe dönüşme ihtimali masaya yatırılıyor. Yapay zekaya sorularak geliştirilen füzelerden insansız bir dünya senaryosuna kadar tekno...
        #gençlerbirliği
        #ht spor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'