O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir tekel bayiinde boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darp edip yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalışan kişi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı... Daha Fazla Göster İzmir'in Çiğli ilçesinde bir tekel bayiinde boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darp edip yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalışan kişi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı (İHA) Daha Az Göster