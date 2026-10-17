Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Deniz Gül'ün golüyle 1-0 kazandı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi.
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 88. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray 19 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan G.Birliği ise 8 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.
BAŞKENT'TE 11 MAÇTA 5 GALİBİYET
Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 11 maçın 5'ini kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2011-2012 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 5 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
Bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsan Galatasaray, 8 gol yedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.
36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.
37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.
45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
50. dakikada orta sahadan Eren Elmalı'nın kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Sallai, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine vurdu.
52. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Tongya'nın pasında Gouveia, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
60. dakikada sağdan kullanılan kornerde Osimhen'in kafa vuruşunda, topu İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.
62. dakikada defansın arkasına atılan pasla topla buluşan Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
85. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül'ün pasında Batrakov'un vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
88. dakikada konuk ekip öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kaptırdığı topla atağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül, dar açıdan çektiği şutta top ağlarla buluşturdu: 0-1
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.