UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, evinde konuk ettiği Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Yoluna 2'de 2 yaparak devam eden bordo-mavili ekibimizde teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE THOMAS REIS'İN SÖZLERİ:

"Takıma tebrikler ve teşekkürler. İlk 15-20 dakika maça girmekte zorlandık ama sonrasında maça girmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçı düşününce, tamamıyla yeni bir orta sahadan bahsedebiliriz. Tim haftalar sonra ilk kez 11'de başladı. Çok kolay değildi yeni bir orta saha ile maça girebilmek. Penaltı ile öne geçtik. İkinci yarıda bir gol daha bularak kontrolümüz altında maçı tamamladık. Sonrasında fırsatlar da bulduk ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."

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"ŞU ANDA BİRLİK OLDUK"

"İyi bir kadromuz var. Kolay değil tercihler yapabilmek. Oyuncuların hepsi oynamak istiyor. Oynamayan oyuncular üzgün hissediyor ama şu anda birlik olduk. İyi gidiyor her şey. Şu anda odaklandığımız şey pazartesi günü oynayacağımız maç."

"AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASMALI"

"Samsunspor ile olan Avrupa maceramızda iyi başladık ama sonra basit puan kayıplarıyla play-off oynamak zorunda kalmıştık. Ayaklarımız yere sağlam basmalı, mütevazi olmalıyız. Sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Şu anda bizim için önemli olan sıradaki oynayacağımız lig maçı. Bir sonraki maçımız o. O maçı oynadıktan sonra bir sonraki maça odaklanacağız. Hep bir sonraki maça odaklanıyoruz."