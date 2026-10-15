Hoffenheim: 2 - Beşiktaş 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'da konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda golleri Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh (2) kaydetti. Öte yandan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıya devam edemedi.
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hoffenheim ile temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
TSG Hoffenheim'ın gollerini 68. dakikada Fisnik Asllani ve 87. dakikada Köki Machida kaydetti.
Beşiktaş'ta ise 60. dakikada Amir Murillo ile 72 ve 79. dakikada Hyeon-gyu Oh sahneye çıktı.
ORKUN KÖKÇÜ DEVAM EDEMEDİ
Maçın ilk yarısında rakip ceza sahası içerisinde girdiği pozisyonun ardından bir süre acı çeken kaptan Orkun Kökçü, ilk yarı bitmeden kendisini yere bıraktı. Tedavisinin ardından maça devam eden milli yıldız, ikinci yarının başında yerini Fabio Miretti'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Hoffenheim ise 0 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:
3. dakikada Hoffenheim etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazından Bernardo'nun ön direğe yaptığı ortada Machida topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü.
20. dakikada uzun pasla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Hlozek'in kalesini terk eden Nübel'den sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yakın köşedeki yan ağlarda kaldı.
45+1. dakikada Hoffenheim savunmasında yapılan hatanın ardından araya giren Olaitan'ın son çizgiden altıpas içine çevirdiği top savunmaya çarptı. Kaleye paralel bir şekilde giden meşin yuvarlağı sol çaprazda defans oyuncuları uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.
56. dakikada ceza sahasına ilerleyen Murillo’nun pasında ceza sahası sağ çaprazdan İlhan Fakılı’nın şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
57. dakikada Oh’un pasında soldan ceza sahasına giren Trossard’ın çaprazdan vuruşunda top auta gitti.
60. dakikada paslaşarak kullanılan köşe atışında topu alan Trossard’ın soldan ceza sahasına ortasında ceza sahası içinde Ndidi’nin pasında Oh’un dokunduğu meşin yuvarlağı Murillo ağlara gönderdi. 0-1
68. dakikada Tim Lemperle’nin pasında ceza yayından ceza sahasına giren Asllani’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
73. dakikada Olaitan’ın ara pasında topla buluşan Hyeon-Gyu Oh’un ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
79. dakikada sağ kanattan İlhan’ın pasında kale önünde Hyeon-Gyu Oh topu ağlara yolladı. 1-3
88. dakikada sağ kanattan Vladimir Coufal’ın kullandığı köşe atışında arka direkte Machida kafayla topu filelere gönderdi. 2-3
Stat: Rhein-Neckar-Arena
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak (Robin Hranac dk. 85), Machida, Bernardo, Burger (Nathan De Cat dk. 72), Avdullahu, Daghim (Alexander Prass dk. 59) Kramaric (Bambase Conte dk. 72), Hlozek (Tim Lemperle dk. 59), Asllani
Yedekler: Lukas Petersson, Luca Philipp, Valentin Gendrey, Natnael Abraha, Mats Rots, Cajetan Lenz, Max Moersted
Teknik Direktör: Christian Ilzer
Beşiktaş: Nübel, Ouattara (Rıdvan Yılmaz dk. 90), Emirhan Topçu, Agbadou, Murillo, Ndidi (Ümit Akdağ dk. 90), Olaitan (Yasin Özcan dk. 78), Orkun Kökçü (Miretti dk. 46), İlhan Fakılı, Trossard, Hyeon-Gyu Oh (Semih Kılıçsoy dk. 85)
Yedekler: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, Ahmet Sami Bircan
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Goller: Asllani (dk. 68), Machida (dk. 88) (Hoffenheim), Murillo (dk. 60), Hyeon-Gyu Oh (dk. 73 ve 79) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Asllani, Ozan Kabak, Tim Lemperle, Machida (Hoffenheim), Hyeon-Gyu Oh (Beşiktaş)
(TK-S)