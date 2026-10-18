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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK Boluspor Iğdır FK: 1 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Iğdır FK: 1 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Iğdır FK, 1. Lig'in 11. haftasında karşılaştığı Boluspor'u Bacuna'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        Iğdır tek attı, üç aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara'da oynanan karşılaşmada Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor'u 1-0 yendi.

        Stat: Keçiören Aktepe Stadı

        Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Mahmut Gülle

        Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba (Dk. 24 Alperen Selvi), Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Crociata, Camara (Dk. 67 Afena-Gyan), Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Leon Çalışkan), Serdar Gürler (Dk. 67 Bacuna), Arda Çolak (Dk. 46 Özder Özcan)

        Boluspor: Tafas, Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Ahmet Can Özdemir (Dk. 79 Can Arda Yılmaz), Muhammed Mert (Dk. 80 Abdulsamet Kırım), Tolunay Artuç, Ege Özkayımoğlu (Dk. 58 Bertu Alican Özyürek), Zeki Dursun (Dk. 90+2 Ali Uğurhan Uğurlu), Nurettin Korkmaz (Dk. 57 Furkan Metin), Gonzalez

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        Gol: Dk. 73 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Arda Çolak, Dk. 20 Crociata, Dk. 79 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 9 Bartu Göçmen, Dk. 29 Canberk Ömer Özdemir (Boluspor)

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