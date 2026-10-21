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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Inter: 1 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Inter: 1 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda İtalyan devi Inter'e 1-0 mağlup oldu. Arda Turan'ın öğrencileri, 77. dakikada Carlos Augusto'nun golüne engel olamadı ve bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı. 68. dakikada Alessandro Bastoni'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Inter ise puanını 3'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        Arda Turan'lı Shakhtar, Inter'e diş geçiremedi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Inter ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

        Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Carlos Augusto attı.

        Inter'de forma giyen Alessandro Bastoni, 68. dakikada Mykola Matviyenko'ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        İtalyan devinde oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladı ve 59 dakika süre aldı.

        Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri haftayı 4 puanla tamamladı. Bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Inter ise puanını 3'e çıkardı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Inter, Feyenoord'a konuk olacak. Arda Turan'ın öğrencileri, Sporting CP'yi ağırlayacak.

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        #arda turan
        #Shakhtar Donetsk
        #Inter
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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