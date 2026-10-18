İstanbulspor: 0 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Ahmet Sagat ve Van de Streek'in golleriyle galip gelen Antalyaspor, puanını 18'e çıkardı. 80. dakikada Aytaç Kara'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan İstanbulspor ise haftayı 5 puanla tamamladı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 21:44 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Antalyaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25'te Ahmet Sagat ve 67. dakikada Van de Streek attı.
Ev sahibinde forma giyen Aytaç Kara, 80. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.,
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 18'e yükseltirken, üst üste 3. yenilgisini alan İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Muğlaspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Bodrum FK'yı ağırlayacak.
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