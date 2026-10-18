Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor Bitexen Antalyaspor İstanbulspor: 0 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İstanbulspor: 0 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Ahmet Sagat ve Van de Streek'in golleriyle galip gelen Antalyaspor, puanını 18'e çıkardı. 80. dakikada Aytaç Kara'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan İstanbulspor ise haftayı 5 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 21:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Antalyaspor deplasmanda kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Antalyaspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25'te Ahmet Sagat ve 67. dakikada Van de Streek attı.

        Ev sahibinde forma giyen Aytaç Kara, 80. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.,

        Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 18'e yükseltirken, üst üste 3. yenilgisini alan İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Muğlaspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Bodrum FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Alanya'da Hollandalı çift evlerinde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Hollanda uyruklu 70 yaşındaki adam ile 69 yaşındaki eşi, evlerinin giriş katındaki koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. (İHA)

        #İstanbulspor
        #ANTALYASPOR
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"