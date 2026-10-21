İstanbulspor'da Özer Hurmacı dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Özer Hurmacı'yı getirdiğini duyurdu.
Giriş: 21 Ekim 2026 - 21:25 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Özer Hurmacı oldu.
İstanbulspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Özer Hurmacı, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri kullanıldı.
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