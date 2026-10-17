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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte günün maçlarının VAR hakemleri!

        İşte günün maçlarının VAR hakemleri!

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        İşte günün maçlarının VAR hakemleri!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün 4 maç oynanacak.

        Galatasaray, saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Bu müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

        Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bu karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Ümit Öztürk görev yapacak.

        Bugün yapılacak diğer maçlarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

        13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Harald Lechner

        16.00 Amed SF - Konyaspor: Steven Campbell Mclean

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