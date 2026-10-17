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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Alanya’ya geldiğimizden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi

        Joao Pereira: Alanya’ya geldiğimizden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 3-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası, "Alanya'ya geldiğimizden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi. Topu tutamadık, oynayamadık. Fenerbahçe baskısından kaynaklı değildi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 22:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "En kötü ilk yarılarımızdan birini oynadık"

        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu.

        "EN KÖTÜ İLK YARILARIMIZDAN BİRİNİ OYNADIK"

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, "Alanya’ya geldiğimizden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi. Topu tutamadık, oynayamadık. Fenerbahçe baskısından kaynaklı değildi. Sadece antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonları bulamadık. 40. dakikada geçişten gol yedik. Bu konuda ne kadar iyi olduklarını hafta içi konuşmuştuk. Bu şekilde 9 gol bulduklarını biliyorduk. 5 dakika kalmıştı, daha akıllı olmamız gerekirdi. 5 dakika kala topu uzaklaştırabilirdik. İkinci yarı biraz daha farklıydı. Fenerbahçe’den daha iyi değildik ama ikinci yarı 2 gol pozisyonuna Alanya girdi. Bu pozisyonlarda golü bulsak belki 1-1 ile oyuna tekrar girebilirdi. İbrahim, Ruan, Fatih’le pozisyonlara girdik, Hagi’nin şutu var. Ederson topu aldı, geçiş yedik ve Kerem vurdu 2-0 oldu. 5 tane pozisyona girdik ve 1 gol atabilsek farklı olabilirdi. Böyle bir maçta maça girmek zor olabiliyor. Kontrolü kaybetmek nefret ettiğim bir şey. Kontrolü kaybedince Fenerbahçe alan buldu ve maçı kazandı" ifadelerini kullandı.

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        "ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEYLERİ UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

        "Takımda golcü sorunu mu var?" sorusunu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, "Sadece golcü/santrfor değil. Takım olarak problem vardı, pozisyon üretemedik. Dünyanın en iyi takımlarından biri olan Barcelona örneğini vereceğim. En çok gol atanlar kanat oyuncuları. Asıl beni üzen çalıştığımız alanları kullanmamak, yapmamak. Oynamamız gerekiyor. Çalıştığımız şeyleri uygulamamız gerekiyor" diye konuştu.

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        #joao pereira
        #Alanyaspor
        #süper lig
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