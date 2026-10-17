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        Haberler Spor Futbol İspanya Jose Mourinho'dan La Liga Başkanı Tebas'a cevap: Tıbbi vaka!

        Jose Mourinho'dan La Liga Başkanı Tebas'a cevap: Tıbbi vaka!

        Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendilerini Nazi'ye benzeten La Liga Başkanı Javier Tebas'a, "Tıbbi vaka." diye yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        Mourinho'dan Tebas'a cevap: Tıbbi vaka!

        Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde Sevilla ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın sözlerine cevap verdi.

        Tebas, Real Madrid ile ilgili, "Real Madrid yönetimi, bir propaganda orkestrasını yönetiyor ve Real Madrid TV de bu orkestranın baş solistliğini yapıyor. Yöntemleri her zaman aynı: ilgi çekici pozisyonları seçmek, haksızlığı tekrarlamak, şüpheyi beslemek ve düşmanları işaret etmek. Bu yöntem, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarını anımsatıyor: sistematik tekrar, bir düşman imajı yaratma ve gerçekleri anlatıya tabi kılma. Karşılaştırma, bu propaganda teknikleriyle yapılmaktadır; bir ideolojiyle ya da elbette Real Madrid taraftarlarıyla değil." demişti.

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        "TIBBI BİR VAKA"

        Basın toplantısında Javier Tebas'ın bu sözleri hatırlatılan Mourinho, "Tebas'ın sözleri mi? Lütfen bu konuyu açmayın, bu konuda konuşmak istemiyorum." dedi.

        Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Tek olası mazeret, bunun tıbbi bir vaka olmasıdır; aksi takdirde hiçbir mazeret yoktur! Ligin yurt dışındaki prestiji ve İspanya'nın dünya şampiyonu olduğu düşünüldüğünde, bu konunun sınırlarımızın ötesine yayılmasına izin vermek yerine, burada sınırı tutmaya çalışmamız daha iyi olur." diye konuştu.

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