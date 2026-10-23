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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Junior Olaitan: Kırmızı karttan sonra 1 puana razı olduk

        Junior Olaitan: Kırmızı karttan sonra 1 puana razı olduk

        Beşiktaş'ın oyuncularından Junior Olaitan, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Crystal Palace maçının ardından açıklamalarda bulundu. 77. dakikada Ümit Akdağ'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldıktan sonra beraberliğe razı olduklarını belirten Olaitan, "Crystal Palace iyi bir takım. Onlara karşı mücadele ettik. Kırmızı karttan sonra 1 puana razı olduk diyebilirim. İyi bir mücadele sergiledik, bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kırmızı karttan sonra 1 puana razı olduk"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Junior Olaitan, maçın ardından konuştu.

        "SAHADA İYİ BİR SAVAŞ VARDI"

        Crystal Palace karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Junior Olaitan, takım arkadaşlarını tebrik etti.

        "Çok iyi mücadele ettik. Sahada iyi bir savaş vardı. İyi fırsatlar bulduk. Herkese Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu gösterdik. Takımı, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

        "KIRMIZI KARTTAN SONRA 1 PUANA RAZI OLDUK"

        Crystal Palace'ın güçlü bir rakip olduğunu ifade eden Olaitan, kırmızı kartın ardından beraberliği kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

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        "Crystal Palace iyi bir takım. Onlara karşı mücadele ettik. Kırmızı karttan sonra 1 puana razı olduk diyebilirim. İyi bir mücadele sergiledik, bu şekilde devam edeceğiz."

        "BÜYÜK VE İYİ OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

        Beşiktaş'ın Marsilya, Hoffenheim ve Crystal Palace karşısında ortaya koyduğu performansa da değinen Olaitan, takımın gücüne dikkat çekti.

        "Zaten bizim, benim amacım bu. Beşiktaş'ta oynamanın nasıl olduğunu göstermek. Böyle devam edeceğiz. Bugün bu takımlara (Marsilya, Hoffenheim, Crystal Palace) karşı kaybetmiyoruz. Bu da büyük, iyi olduğumuzu gösteriyor."

        "BÜYÜK MAÇLARI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

        Önlerinde önemli karşılaşmalar bulunduğunu belirten Junior Olaitan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

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        "Önümüzde de böyle maçlar olacak. Şu ana kadar kaybetmedik. Önümüzde de büyük maçlar var, sabırsızlıkla bekliyoruz."

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