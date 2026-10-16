Junior Olaitan: Önemli bir galibiyet aldık

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta ikinci golün asistini yapan Junior Olaitan, karşılaşmanın ardından konuştu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Beninli futbolcu, "Maça başladığımızda bizim için işler zordu, önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ASİST AÇIKLAMASI

Bu sezon toplam 7 asiste ulaşan Junior Olaitan, performansını takım arkadaşlarına bağladı.

Olaitan, "Bu sürecin içerisinde normal diyebilirim ama bu takımın ürünü. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Sürekli benimle konuşuyorlar, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz." şeklinde konuştu.