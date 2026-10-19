Juventus: 0 - Lazio: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, evinde Lazio'ya 3-0 mağlup oldu. Oliver Provstgaard Nielsen, Gustav Isaksen ve Fisayo Dele-Bashiru'nun gollerine engel olamayarak farklı yenilen Juventus, haftayı 11 puanla 8. sırada tamamladı. Lazio ise 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Inter'le puanını eşitlese de ikili averajda geride kalması nedeniyle 2. sırada yer alıyor.
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, Lazio'yu konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka Lazio'nun 3-0'lık üstünlüğüyle bitti.
LAZIO İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Karşılaşmanın 37. dakikasında Oliver Provstgaard'ın kaydettiği golle Lazio 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca konuk ekip soyunma odasına üstün girdi.
ISAKSEN SKORU 2-0'A GETİRDİ
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Lazio, 66. dakikada Gustav Isaksen'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekip, 89. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'nun golüyle farkı üçe çıkardı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.
ZEKİ ÇELİK 74 DAKİKA SÜRE ALDI
Milli futbolcu Zeki Çelik, Lazio karşısında Juventus'un ilk 11'inde sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Andrea Cambiaso'ya bıraktı.
LAZIO ZİRVEYİ TAKİP EDİYOR
Bu sonuçla Lazio, Serie A'da 7 maç sonunda 19 puana yükseldi ve lider Inter ile aynı puana ulaştı. Juventus ise 11 puanda kalarak haftayı 8. sırada tamamladı.