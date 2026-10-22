Kırmızı bültenli hükümlü İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da çocukların cinsel istismarı suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G.'nin 12 yıllık firarı sona erdi. 2014 yılında Kırklareli Açık Cezaevi'nden firar eden Ömer G.'nin, 2017 yılında yeniden bir çocuğun cinsel istismarı suçuna karıştığı, yakalandığında i... Daha Fazla Göster İstanbul'da çocukların cinsel istismarı suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer G.'nin 12 yıllık firarı sona erdi. 2014 yılında Kırklareli Açık Cezaevi'nden firar eden Ömer G.'nin, 2017 yılında yeniden bir çocuğun cinsel istismarı suçuna karıştığı, yakalandığında ise başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Yasa dışı yollarla önce Yunanistan'a, ardından Almanya'ya kaçan ve burada yaptığı iltica başvurusu reddedilen Ömer G., yıllar sonra Türkiye'ye döndü. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Daha Az Göster