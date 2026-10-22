Juventus: 2 - Rennes: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Juventus, evinde Fransız ekibi Rennes'le 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'in kaydettiği golle 1-0 öne geçen Juventus, Moussa Al Tamari ve Boulaye Dia'nın (p) gollerine çare bulamayarak puan kaybı yaşadı. Bu sonucun ardından Juventus haftayı 7, Rennes ise 5 puanla tamamladı.
Giriş: 22 Ekim 2026 - 21:43 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Juventus, sahasında Rennes'i ağırladı. Allianz Arena'da oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.
Juventus'un gollerini 5'te milli futbolcumuz Zeki Çelik ile 67'de penaltıdan Nick Woltemade atarken, Fransız temsilcisinin gollerini ise 15'te Moussa Al Tamari ile 43. dakikada penaltıdan Boulaye Dia kaydetti.
Siyah Beyazlılar'ın ilk golünü atan Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve sakatlığı nedeniyle 46. dakikada yerini Pierre Kalulu'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 7'ye, Rennes ise 5'e çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus, Az Alkmaar'a konuk olacak. Rennes, Olympiakos'u ağırlayacak.
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