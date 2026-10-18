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        Kasımpaşa: 4 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Ligde 2 maç sonra kazanan lacivert-beyazlıların gollerini Winck, Arous (2) ve Benedyczak kaydetti. Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Samsunspor'un tek golü ise Coulibaly'den geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'dan Samsun'a farklı tarife!

        Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'u ağırlayan Kasımpaşa, rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek ligde 2 maç sonra galip geld.

        Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri 27'de Winck, 31 ve 64. dakikada Arous ile 78. dakikada Benedyczak kaydetti.

        Samsunspor'un maçtaki tek golü 45. dakikada Coulibaly'den geldi.

        Emre Belözoğlu'nun ekibi bu sonuçla puanını 13'e çıkarıp maç fazlasıyla 7. sıraya tırmandı.

        Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıktığı ilk maçtan boynu bükük ayrılan ve ligde üst üste 6. mağlubiyetini alan Karadeniz ekibi ise 4 puanla 17. sırada kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada soldan kullanılan kornerde Rak-Sakyi'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

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        8. dakikada Ayberk Karapo'nun penaltı noktasına gönderdiği uzun topa kafa vuruşunu yapan Ilie'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarptı ve direğin yanından kornere gitti.

        15. dakikada Rak-Sakyi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan Benedyczak'ın yakın mesafeden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk çıkardı.

        27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Ali Yavuz Kol, yerdeyken pasını sağındaki Winck'e çıkardı. Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

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        31. dakikada lacivert-beyazlı takım, farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına gönderilen taç atışında Samsunspor savunmasından seken top, sağ çaprazdaki Benedyczak'ın önünde kaldı. Polonyalı oyuncunun kaleye gönderdiği şutta takım arkadaşı Arous'un topuğuna çarpan meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-0.

        43. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip kaleye sokulan Elson Mendes'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

        45. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Emre Kılınç'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Gianniotis'in sektirdiği top, altıpas içindeki Coulibaly'ye çarptı ve ağlarla buluştu: 2-1.

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        47. dakikada çalımlarla ceza sahasına sol çaprazdan giren Elson Mendes'in şutunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

        58. dakikada Coulibaly'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bayo'nun düzgün vuruşunda kaleci Gianniotis, gole izin vermedi ve pozisyonun devamında top kornere çıktı.

        Aynı dakika içerisinde Watt'ın sağdan kullandığı kornerde Tomasson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu sektirdi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı altıpas içindeki Coulibaly tamamladı ancak VAR'da yapılan kontrolde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

        64. dakikada Kasımpaşa yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Rak-Sakyi'nin kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Arous, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

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        78. dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Samsunspor'da savunmadan çıkarken kaptırılan topun ardından Kerem Demirbay, meşin yuvarlağı ara pasıyla Benedyczak ile buluşturdu. Polonyalı futbolcu, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 4-1.

        82. dakikada Samsunspor'da Watt'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo (Dk. 86 Mouanga), Baldursson, Kerem Demirbay (Dk. 83 Hajradinovic), Rak-Sakyi (Dk. 86 Rafferty), Elson Mendes, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Diarra), Benedyczak (Dk. 82 Güven Yalçın)

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        Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Yunus Emre Çift (Dk. 70 Erakovic), Guarino, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 86 Elayis Tavsan), Watt, Coulibaly (Dk. 86 Jarju), Ohlenschlaeger (Dk. 70 Sekongo), Emre Kılınç (Dk. 46 Sousa), Bayo

        Goller: Dk. 27 Winck, Dk. 31 ve 64 Arous, Dk. 78 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 45 Coulibaly (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 79 Elson Mendes (Kasımpaşa), Dk. 55 Sousa, Dk. 89 Watt (Samsunspor)

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