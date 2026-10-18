Kayserispor: 2 - Batman Petrolspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Batman Petrolspor, 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Kayserispor 26 puanla liderliğini sürdürürken, Batman Petrolspor ise haftayı 20 puanla tamamladı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 18:09 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibinin gollerini 71 (p) ve 82'de Florent Hasani kaydederken, konuk ekibin gollerini ise 2'de Gökhan Altıparmak ile 88. dakikada Yasir Subaşı attı.
Bu sonuçla beraber Kayserispor, 26 puanla zirvedeki yerini korudu. Batman Petrolspor ise puanını 20'ye çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Kırmızılılar, Pendikspor'a konuk olacak. Batman Petrolspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
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