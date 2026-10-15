Kenan Karaman'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Beşiktaş'ın şansı yüksek!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Schalke 04'ün kaptanı Kenan Karaman HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Kenan Karaman'ın açıklamaları:

"Üç senedir bütün camia bunu bekliyordu. Bundesliga gerçekten Schalke'yi özlemiş. Benim için tabii ki çok gurur vericiydi. Hem kaptan olarak hem de önemli bir rol üstlenerek takımı hep birlikte yeniden Bundesliga'ya çıkarabildik. Dediğim gibi, Schalke Bundesliga'yı bayağı özlemişti. Yeniden Bundesliga'da oynamak gerçekten çok güzel ve çok keyifli. Ben de bunun tadını çıkarıyorum şu an."

📺 Kenan Karaman HT Spor'da



🎙️ Kenan Karaman: Üç senedir bütün camia bunu bekliyordu. Bundesliga gerçekten Schalke'yi özlemiş. Benim için tabii ki çok gurur vericiydi. Hem kaptan olarak hem de önemli bir rol üstlenerek takımı hep birlikte yeniden Bundesliga'ya çıkarabildik.… pic.twitter.com/H8kXF8uwvC — HT Spor (@HTSpor) October 15, 2026

"ANA HEDEF LİGDE KALMAK"

"Beş maç oynandı şimdiye kadar, şu an beş puan topladık. Bizim için tabii ki ana hedef ligde kalmak. Bunun için bu sene savaşacağız. Bundesliga maçları çok kafa kafaya ve çok mücadeleli geçiyor. Bu da bizim için iyi oluyor. Ana hedefimiz, dediğim gibi, bu sene ligde kalmak."

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📺 Kenan Karaman HT Spor'da



🎙️ Kenan Karaman: Beş maç oynandı şimdiye kadar, şu an beş puan topladık. Bizim için tabii ki ana hedef ligde kalmak. Bunun için bu sene savaşacağız. Bundesliga maçları çok kafa kafaya ve çok mücadeleli geçiyor. Bu da bizim için iyi oluyor. Ana… https://t.co/dHkfUxeUrj pic.twitter.com/adlG7K1ihy — HT Spor (@HTSpor) October 15, 2026

"SCHALKE GERÇEKTEN İNANILMAZ BÜYÜK BİR KULÜP"

"Schalke gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Almanya'nın her yerinde Schalke taraftarı var. Bu, bir futbolcu için gerçekten çok özel bir duygu. Tabii Türkiye'de dinamikler daha hızlı olduğu için, hele büyük bir takımda oynuyorsan, bazen durum daha farklı oluyor. Almanya'da daha sakin diyebilirim. Hem Almanya hem de Türkiye için şunu söyleyebilirim: Taraftarlar Türkiye'de daha dinamik oluyor. Tabii sonuçlar kötü olduğunda tepkiler daha büyük olabiliyor. Almanya'da ise daha sakin bir ortam var diyebilirim."

❓ Türkiye ile Almanya arasındaki farklar ?



🎙️ Kenan Karaman: Schalke gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Almanya'nın her yerinde Schalke taraftarı var. Bu, bir futbolcu için gerçekten çok özel bir duygu.



Tabii Türkiye'de dinamikler daha hızlı olduğu için, hele büyük bir… https://t.co/gmXAHoO0We pic.twitter.com/BiONXGtOqr — HT Spor (@HTSpor) October 15, 2026

"BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜKSEK"

"Hoffenheim lige iyi başlamadı. Sadece bir maç kazandılar ama evinde yine iyi performanslar sergiledi. Dortmund maçını mesela şanssız bir şekilde kaybetti, evinde Stuttgart'ı yendi. Çok organize bir takım Hoffenheim. Bence bugün Beşiktaş'ı zorlayabilir ama Beşiktaş'ın da bu sene birkaç maçını izleyebildim. Yeni hocayla güzel bir hava yakaladılar. Daha organize, daha uyumlu bir takım görüyorum sahada. Beşiktaş'ın şansı bugün yüksek. Umarım maçı da kazanırlar. Bence Italiano hoca, takımı güzel hazırlayacaktır. Çünkü her maçta gerçekten kendi oyun felsefesini görebiliyorsun."

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❓ Hoffenheim nasıl bir takım ?



🎙️ Kenan Karaman: Hoffenheim lige iyi başlamadı. Sadece bir maç kazandılar ama evinde yine iyi performanslar sergiledi. Dortmund maçını mesela şanssız bir şekilde kaybetti, evinde Stuttgart'ı yendi. Çok organize bir takım Hoffenheim.



Bence bugün… pic.twitter.com/PtfqHO9TBD — HT Spor (@HTSpor) October 15, 2026

"POLİS TESİSLERE GELMİŞ"

Sercan Dikme: Sevgili Kenan, Michy Batshuayi'nin bir keresinde antrenman sırasında yaşadığı bir şut olayı var. Onu anlatmak ister misin?

Kenan Karaman: Evet, evet, hatırladım. Gerçekten çok komik bir anı. Beşiktaş döneminde şut antrenmanı yapıyorduk. Batshuayi de çok sert bir şut çekti ve topu tesislerin dışına attı. Neyse, antrenman bitti, biz de içeri giriyorduk. Bir baktık, polis tesislere gelmiş. Top resmen polis arabasına çarpmış, hatta arabanın camı falan kırılmış. Biz de orada bir güldük, bütün takım şok olmuştuk. Batshuayi'ye şaka yollu, “Batshuayi, seni alıp götürecekler şimdi!” diyorduk.

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😄 "Batshuayi'nin şut polis aracının camını kırmış"



🗣️ @sercan_dikme: Sevgili Kenan, Michy Batshuayi'nin bir keresinde antrenman sırasında yaşadığı bir şut olayı var. Onu anlatmak ister misin?



🎙️ Kenan Karaman: Evet, evet, hatırladım. Gerçekten çok komik bir anı. Beşiktaş… pic.twitter.com/UBPX89dcJZ — HT Spor (@HTSpor) October 15, 2026

"ÜÇ OYUNCU DA BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

"Üç oyuncu da gerçekten Beşiktaş için çok değerli. Çünkü birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Üçünün de farklı özellikleri var. Bu da çok önemli. Orta sahaya farklı bir dinamik katıyorlar. Salih, tabii ki daha çok defans hattının önünde kalarak oradaki topları kazanıyor. Olaitan ve Orkun'la birlikte hızlı geçişleri Beşiktaş'ın çok iyi yaptığını düşünüyorum. Orkun da bu sene gole çok yakın oynuyor ve kalitesini gösteriyor."