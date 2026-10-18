Kocaelispor: 1 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Show (kk) ile Novatus Miroshi'nin golleriyle üst üste 2. galibiyetini alan ve maç fazlasıyla 12. sıraya tırmanan Göztepe, puanını 9'a çıkardı. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 17:58 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Göztepe oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24'te Show (kk) ve 77. dakikada Novatus Miroshi atarken, ev sahibinin tek golünü ise 82. dakikada penaltıdan Berkan Kutlu kaydetti.
Bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet serisini 2 maça çıkaran Göztepe, puanını 9'a çıkardı ve maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı. Üst üste 2. yenilgisini alan Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Alanyaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, Çorum FK'yı ağırlayacak.
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