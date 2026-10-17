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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için kapsamlı çalışma: İşte planlanan yenilikler!

        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için kapsamlı çalışma: İşte planlanan yenilikler!

        Kulüpler Birliği, yeni dönem Süper Lig yayın ihalesi öncesinde maçların yayın kalitesini uluslararası standartlara taşımak amacıyla kapsamlı bir teknik çalışma hazırladı. Avrupa'nın önde gelen 5 ligini örnek alan çalışmada, derbilerde 25 kameraya kadar ulaşan sistemler ve Native 4K HDR yayın teknolojisi, üst düzey maçlarda 18 kameralı prodüksiyon ve diğer karşılaşmalarda 14 kameralı yayın standardı önerildi. Çalışmada ayrıca stadyum atmosferini daha gerçekçi aktarmak için 5.1 Surround ses, yayın güvenliği için yedekli uydu ve fiber altyapısı, mobil cihazlara yönelik 9:16 dikey maç yayını ve yapay zeka destekli kamera sistemleri gibi yenilikler yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!

        Kulüpler Birliği Vakfı, Trendyol Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesi hazırlıkları kapsamında, maçların yayın ve görüntü kalitesini uluslararası standartlara taşımayı amaçlayan kapsamlı bir teknik çalışma gerçekleştirdi.

        Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmada, uluslararası liglerin yönetmeliklerinin incelenip Türkiye'ye uyarlandığı aktarıldı. Bu çalışmayla Süper Lig'in yayın kalitesinin artırılması, taraftarların maç izleme deneyiminin iyileştirilmesi ve Türk futbolunun uluslararası yayıncılık alanındaki rekabet gücünün geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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        Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın önde gelen 5 futbol liginin yayın prodüksiyon standartları esas alınarak hazırlanan çalışmanın, gelişmiş kamera sistemlerinden 4K HDR yayın teknolojilerine, kesintisiz yayın altyapısından dijital platformlara özel yayın modellerine kadar birçok yeniliği kapsadığı belirtildi.

        DERBİLERDE 25 KAMERA VE 4K HDR YAYIN TEKNOLOJİSİ HEDEFLENİYOR

        Açıklamada, karşılaşmaların önem derecesine göre farklı prodüksiyon kategorilerinin oluşturulmasının önerildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Karşılaşmalarda 25 kameraya kadar ulaşabilen gelişmiş prodüksiyon altyapılarının kullanılması ve yayınların doğrudan Native 4K HDR, 2160p/50 formatında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Üst düzey Süper Lig karşılaşmalarında 18 kameralı Native 4K HDR prodüksiyon, diğer Süper Lig karşılaşmalarında ise 14 kameralı 1080p/50 HDR yayın standardı öngörülüyor. Kamera yerleşimlerinin geliştirilmesiyle saha kenarı, kale arkası, ofsayt çizgisi, ceza sahası ve ters açılardan daha kapsamlı görüntüler sunulmasının planlanıyor. Yüksek kare hızına sahip ağır çekim kameraları ve gelişmiş tekrar sistemleriyle kritik pozisyonların daha fazla açıdan izleyicilere aktarılması hedefleniyor."

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        TRİBÜN ATMOSFERİ VE YAYIN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ STANDARTLAR

        Çalışmada, karşılaşmalardaki ses prodüksiyonunun geliştirilmesine yönelik teknik standartlara da yer verildiği belirtildi.

        Gelişmiş saha mikrofonları ve üst düzey karşılaşmalarda 5.1 Surround ses teknolojisinin kullanılmasıyla stadyum atmosferinin izleyicilere daha gerçekçi biçimde ulaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

        Yayınların sürekliliği ve güvenliği kapsamında ise uydu ve fiber altyapılarının yedekli kullanılması, alternatif sinyal iletim sistemlerinin oluşturulması ve yayın ekipmanlarının kesintisiz enerji kaynaklarıyla desteklenmesinin değerlendirildiği aktarıldı.

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        MOBİL CİHAZLARA ÖZEL DİKEY MAÇ YAYINI MODELİ ÖNERİLİYOR

        Açıklamada, geleneksel 16:9 televizyon yayınlarının yanı sıra mobil cihaz kullanıcılarına yönelik 9:16 dikey formatta alternatif maç yayınlarının üretilmesinin önerildiği kaydedildi.

        Yapay zeka destekli kamera takibi ve görüntü yönetimi teknolojileriyle desteklenebilecek model sayesinde karşılaşmaların mobil ekranlara özel bir prodüksiyon anlayışıyla sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

        Söz konusu modelin özellikle genç taraftarlara ulaşılması, mobil izleme deneyiminin geliştirilmesi ve yayıncı kuruluşlar için yeni dijital içerik ve reklam alanlarının oluşturulması bakımından fırsatlar sunabileceği vurgulandı.

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        SÜPER LİG'İN ULUSLARARASI YAYIN VE TİCARİ DEĞERİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

        Kulüpler Birliği Vakfının yayın prodüksiyon kalitesinin geliştirilmesini Türk futbolunun marka değerini artırmaya yönelik stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiği bildirildi.

        Gelişmiş yayın teknolojilerinin uluslararası yayıncı kuruluşların ilgisinin artırılması, dijital platformlarda yeni ticari fırsatların geliştirilmesi, sponsorluk görünürlüğünün güçlendirilmesi ve yayın haklarının ekonomik değerinin yükseltilmesi açısından önem taşıdığının altı çizildi.

        Hazırlanan çalışmanın yeni dönem yayın ihalesinin teknik şartnamesinin oluşturulmasına katkı sağlamasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Önceliğimiz Süper Lig karşılaşmalarının yayın kalitesini artırmak, taraftarlara daha nitelikli bir izleme deneyimi sunmak, uluslararası yayıncılık standartlarıyla uyumlu sürdürülebilir bir prodüksiyon modeli oluşturmak ve Türk futbolunun ekonomik değerini güçlendirmektir. Yeni dönem yayın ihalesinin, yalnızca yayın haklarının değerlendirilmesi açısından değil, Süper Lig'in yayıncılık kalitesinde yeni bir dönemin başlangıcı olması açısından da önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz."

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        #Kulüpler Birliği
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        #süper lig
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