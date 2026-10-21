Kvaratskhelia'dan PSG'ye kötü haber: Çapraz bağları koptu!
PSG, Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona'yı sahasında 4-2 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia'dan kötü haber geldi.
Fransız kulübü, Gürcü yıldızın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu açıkladı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AMELİYAT OLACAK
PSG'nin resmi açıklamasında, "Dün FC Barcelona karşısında oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek" ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Karşılaşmanın 59. dakikasında Barcelonalı Xavi Espart ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 25 yaşındaki futbolcu, acı içinde yerde kalmıştı. Sağ ayağının üzerine basamayan Kvaratskhelia, sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terk etmişti.
GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Gürcü yıldızın en az 6-9 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, 27 Ocak 2027'de oynanacak PSG-Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.