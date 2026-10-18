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        Haberler Spor Futbol İngiltere Leeds United: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Leeds United: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Manchester United, deplasmanda Leeds United'la 1-1 berabere kaldı. 51. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüne engel olamayarak 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Manchester United, haftayı 7 puanla tamamladı. Leeds United ise puanını 10'a çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        MANU'da işler yolunda gitmiyor!

        İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Manchester United, Leeds United'la deplasmanda karşılaştı. Elland Road'taki mücadele 1-1 berabere bitti.

        Manchester United, 35. dakikada Bryan Mbeumo ile 1-0 öne geçti. Leeds United, 51. dakikada Dominik Calvert-Lewin ile Manchester United'a cevap verdi.

        Bu sonucun ardından Manchester United 7, Leeds United ise 10 puana yükseldi.

        Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Leeds United, Sunderland deplasmanına gidecek.

        MANU'NUN YÜZÜ GÜLMÜYOR

        Leeds United beraberliğiyle Manchester United'ın galibiyet özlemi sürdü. Michael Carrick'in ekibi, bu sezon ligdeki tek galibiyetini ikinci haftada Ipswich Town karşısında almıştı. Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.

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        #manchester united
        #leeds united
        #İngiltere Premier Lig
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