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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Levent Mercan: Çok güzel bir karakter ortaya koyduk

        Levent Mercan: Çok güzel bir karakter ortaya koyduk

        Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan, Süper Lig'in 8. haftasında 3-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çok iyi bir karakter ortaya koyduklarının altını çizen Mercan, "Çok mutluyuz kazandığımız için. Çok iyi oynadık. Maça çok iyi başladık. Biraz düştük ama takım olarak çok güzel bir karakter koyduk. Bu galibiyet için çok mutluyuz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 22:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çok güzel bir karakter ortaya koyduk"

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin ilk golünde asist yapan Levent Mercan, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÇOK GÜZEL BİR KARAKTER ORTAYA KOYDUK"

        Alanyaspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Levent Mercan, şu ifadeleri kullandı:

        "Çok mutluyuz kazandığımız için. Çok iyi oynadık. Maça çok iyi başladık. Biraz düştük ama takım olarak çok güzel bir karakter koyduk. Bu galibiyet için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde zorlu maçlar var, onları kazanırız inşallah."

        EDERSON'A ÖVGÜ

        Takımın savunma performansına ve kaleci Ederson'un katkısına da değinen Mercan, sözlerini şöyle tamamladı:

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        "Gol yememek bizim her zaman hedefimiz. İyi iş çıkarıyoruz ligde. Hepimizin payı var, hücum defans... Ederson çok büyük katkısı var son maçlarda bence. Gol yememek çok iyi."

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