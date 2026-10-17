Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor: Gençlerbirliği - Galatasaray muhtemel 11'ler!
        Canlı

        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor: Gençlerbirliği - Galatasaray muhtemel 11'ler!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet arayacak. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. Sarı-kırmızılı takım, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak ve liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Galatasaray ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybeden Gençlerbirliği ise kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. İşte Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 09:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!

        STAT: Eryaman Stadı

        HAKEM: Reşat Onur Coşkunses

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor...

        MUHTEMEL 11'LER

        Gençlerbirliği: İrfan Can, Muhammet, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Diabate, Abdurrahim, Tongya, Mendes, Gouveia

        Galatasaray: Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mario Lemina, Gabriel Sara, Barış Alper, Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Victor Osimhen

        GALATASARAY'DA EKSİKLER

        Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da mücadelede görev alması beklenmiyor.

        Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina yer alıyor.

        OKAN BURUK 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor. 2022-2023 sezonunda göreve gelen deneyimli teknik adam, tüm kulvarlarda Galatasaray'ın başında çıktığı 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

        Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla Galatasaray'ın başında 150. Süper Lig maçına da çıkacak. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekiple ligde görev yaptığı 149 karşılaşmada 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Galatasaray 353 gol atarken, kalesinde 125 gol gördü.

        FORM DURUMLARI

        Ligde oynadığı 7 maçta 16 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, Ankara deplasmanından üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği ise sonraki 5 maçında galibiyet elde edemedi. Başkent temsilcisi, milli ara sonrasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Bernd Storck yönetimindeki ilk maçından bir puanla ayrılan kırmızı-siyahlılar, Galatasaray karşısında sürpriz yapmaya çalışacak.

        GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi

        İzmir'in Çiğli ilçesinde bir tekel bayiinde boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darp edip yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalışan kişi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı...
        #galatasaray
        #gençlerbirliği
        #Okan Buruk
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık kripto şüphelisi yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık kripto şüphelisi yakalandı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        "Boşanmayı ben istedim"
        "Boşanmayı ben istedim"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması