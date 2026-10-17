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        Haberler Spor Futbol Fransa Lille: 1 - Brest: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE SONUCU

        Lille: 1 - Brest: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE SONUCU

        Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, evinde Brest'le 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Lille, 64. dakikada Olivier Giroud'un penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı ve haftayı 14 puanla tamamladı. Brest ise puanını 9'a çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 23:49 Güncelleme:
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        G.Saray'ın rakibi Lille berabere kaldı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Lille, Fransa Ligue 1'in 7. haftasında konuk ettiği Brest'le 1-1 berabere kaldı.

        Brest, 6. dakikada Mama Samba Balde'nin golüyle öne geçti. Lille, 64. dakikada Olivier Giroud'nun penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı.

        Bu sonuçla Lille puanını 14'e, Brest ise 9'a yükseltti.

        Fransa Ligue 1'in bir sonraki maçında Lille, Monaco deplasmanına gidecek. Brest, Nice'yi ağırlayacak.

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        #Lille
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        #Fransa Ligue 1
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