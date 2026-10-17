Lille: 1 - Brest: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE SONUCU
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, evinde Brest'le 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Lille, 64. dakikada Olivier Giroud'un penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı ve haftayı 14 puanla tamamladı. Brest ise puanını 9'a çıkardı.
Giriş: 17 Ekim 2026 - 23:49 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Lille, Fransa Ligue 1'in 7. haftasında konuk ettiği Brest'le 1-1 berabere kaldı.
Brest, 6. dakikada Mama Samba Balde'nin golüyle öne geçti. Lille, 64. dakikada Olivier Giroud'nun penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı.
Bu sonuçla Lille puanını 14'e, Brest ise 9'a yükseltti.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki maçında Lille, Monaco deplasmanına gidecek. Brest, Nice'yi ağırlayacak.
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