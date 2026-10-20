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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Lille, Galatasaray maçına hazır: Ayase Ueda idmana çıkmadı!

        Lille, Galatasaray maçına hazır: Ayase Ueda idmana çıkmadı!

        Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Lille hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        Lille, Galatasaray maçına hazır!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Fransa'nın Lille ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

        Domaine de Luchin Tesisleri'nde teknik direktör Davide Ancelotti yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu.

        Türk oyuncular Berke Özer ve Başar Önal'ın da katıldığı antrenmanda sakatlığı bulunan Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda yer almadı.

        Lille-Galatasaray maçı, Pierre Mauroy Stadı'nda yarın TSİ 19.45'te başlayacak.

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        #Lille
        #galatasaray
        #şampiyonlar ligi
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