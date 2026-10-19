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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Lille-Galatasaray maçını Rade Obrenovic yönetecek

        Lille-Galatasaray maçını Rade Obrenovic yönetecek

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın 21 Ekim Çarşamba günü Lille ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Lille-G.Saray maçına Sloven hakem

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacağı maçı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

        UEFA'nin internet sitesindeki bilgiye göre Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan Obrenovic düdük çalacak. Rade Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic yapacak.

        Dördüncü hakemliğini Martin Matosa'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Matej Jug oturacak. Jug'un yardımcısı ise Hollandalı Dennis Higler olacak.

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        #galatasaray
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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