Lucas Torreira: Zor olacağını biliyorduk
Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki 4-2'lik Lille galibiyetinin ardından konuştu. Zor bir maç olduğunun altını çizen Uruguaylı oyuncu, "Çok zor bir maçtı. Şampiyonlar Ligi maçları zaten böyle olur. Gelirken zor olacağını biliyorduk. İlk golü hızlı bulduk. 2 tane gol buldular. Devreye 2-2 girdik ve ardından kazandık. Çok mutluyuz." dedi.
Giriş: 21 Ekim 2026 - 22:26 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'yi 4-2 yenen Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.
"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Mücadelenin zor geçeceğini bilerek Fransa'ya geldiklerini belirten Uruguaylı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Çok zor bir maçtı. Şampiyonlar Ligi maçları zaten böyle olur. Gelirken zor olacağını biliyorduk. İlk golü hızlı bulduk. 2 tane gol buldular. Devreye 2-2 girdik ve ardından kazandık. Çok mutluyuz. Bu tip maçlar böyle olur zaten."
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