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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City 3-2 Ipswich Town | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Manchester City 3-2 Ipswich Town | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City, sahasında konuk ettiği Ipswich Town'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 20:06 Güncelleme:
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        Manchester City yoluna kayıpsız devam etti

        İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City, evinde ağırladığı Ipswich Town'u 3-2 mağlup etti.

        Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Phil Foden ile 34 ve 69. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

        Ipswich Town'da ise sahneye 21. dakikada Daizen Maeda ve 90. dakikada Zian Flemming (P) çıktı.

        Bu sonucun ardından Manchester City puanını 21'e yükseltti. Ipswich Town ise 9 puanda kaldı.

        Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, Aston Villa'ya konuk olacak. Ipswich Town ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

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