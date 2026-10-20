Mason Greenwood: Kazanmamız gerekiyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin 2. golünü atan Mason Greenwood, karşılaşmayı değerlendirdi.

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten futbolcu, alınan sonuçtan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Kişisel olarak düşüncem, iyi bir mücadele ortaya koyduk. İyi savaştık. Çok top kazandık, pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gerekiyordu ama futbol bu..."

"KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ"

Slavia Prag'ın son dakikada yakaladığı fırsatı değerlendirdiğini ifade eden sarı-lacivertli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Slavia Prag son dakika girdiği pozisyonu değerlendirdi. Çok şanssız bir sonuç. Bununla baş etmeliyiz, kafamızı kaldırmalıyız ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız."

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"TAKIM HER ŞEYİN ÖNÜNDEDİR"

Karşılaşmada gol atmasına rağmen takımın aldığı sonucu ön planda tuttuğunu vurgulayan futbolcu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Golümü attım, kişisel olarak fena oynamadım. Golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum maçla ilgili olarak..."