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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra sahalara döndü!

        Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra sahalara döndü!

        Alanyaspor'u evinde 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sahalara döndü. Yaşadığı sakatlıklar ve yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle bir süre hapis yattıktan sonra 6 ay futboldan men cezası alan deneyimli futbolcu, 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan mücadelenin ardından yeşil sahaya adımını attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 21:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mert Hakan, 568 gün sonra sahalara döndü!

        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlıklar sonrası hakkında çıkarılan soruşturma kapsamında bir süre hapis yatan Mert Hakan

        Yandaş, geçtiğimiz sezon ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 6 ay men cezası aldı.

        Geçtiğimiz günlerde cezası tamamlanan Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında hasretini sonlandırdı. Teknik Direktör İsmail Kartal, 77. dakikada Mert Hakan'ı sahaya sürdü.

        Deneyimli oyuncunun oyuna girmesiyle tribünler alkışlarla destek verirken, maç sonunda ise adına tezahüratlar yapıldı.

        Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan lig maçında mücadele eden Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra maça çıktı.

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        #fenerbahçe
        #mert hakan yandaş
        #Alanyaspor
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