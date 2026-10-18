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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 3 - Atalanta: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Milan: 3 - Atalanta: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, sahasında Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Christian Pulisic, Adrien Rabiot ve Gila Fuentes'in golleriyle kazanmayı başaran Milan, puanını 15'e yükseltti. Atalanta ise 9 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 22:25 Güncelleme:
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        5 gollü maçta üç puan Milan'ın!

        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan, Atalanta'yı konuk etti. San Siro'da oynanan mücadelenin galibi 3-2'lik skorla Milan oldu.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Milan, 24. dakikada VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı Gonçalo Ramos'un gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

        Ev sahibi ekip, 43. dakikada Adrien Rabiot'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

        PENALTI KAÇTI AMA MILAN DURMADI

        İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Milan, 57. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Ancak Gonçalo Ramos, bu kez kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Aynı dakikada Mario Gila'nın kaydettiği golle farkı üçe çıkaran Milan, skoru 3-0'a getirdi.

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        ATALANTA'NIN GERİ DÖNÜŞ ÇABASI YETMEDİ

        Atalanta, 66. dakikada Gianluca Gaetano'nun golüyle farkı ikiye indirdi. Konuk ekip, 81. dakikada Nikola Krstovic'in kaydettiği golle skoru 3-2'ye taşıdı.

        Kalan dakikalarda Atalanta'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Milan sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        MILAN NAMAĞLUP UNVANINI SÜRDÜRDÜ

        Bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdüren Milan, 7 maç sonunda 4 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 15'e yükselterek 4. sıraya yerleşti.

        Atalanta ise 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 9 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.

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        #milan
        #Atalanta
        #İtalya Serie A
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