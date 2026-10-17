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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Mustafa Dalcı: Atak sonlandırmada sorunlar yaşadık

        Mustafa Dalcı: Atak sonlandırmada sorunlar yaşadık

        Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, 2-0 yenildikleri Erzurumspor FK maçında atak sorunları yaşadıklarını dile getirerek, sonraki karşılaşmalarda bunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 17:32 Güncelleme:
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        "Atak sonlandırmada sorunlar yaşadık"

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu.

        "ATAK SONLANDIRMADA SORUNLAR YAŞADIK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Eyüpspor'un başında ikinci maçım. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Oyunumuzu ve formasyonumuzu, oyun dizilişimizi, saha dizilişimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla belli bir oyun formatını yerleştirmek belli bir süre alıyor. Bugün aslında oyuna baktığınızda, özellikle ilk yarı, sadece iki oyuncumuzun orada topla paylaşamaması ve birbirleriyle olan o temasta oyundan düşmeleri, bir an orada oyun durdu gibi taca atacaklar gibi bir durum vardı. O an bizim savunma ve orta saha biraz bu anlamda atılacak diye durdular. Sonra bir anda devam edince dengesiz yakalandık. Böyle talihsiz bir gol yedik. Ama ilk yarıya baktığında tamamen oyuna ve topa hakim olan, üretken olan takım bizdik. Şunları da söylemek lazım; 3. bölgede ve 1. bölgeden sete oynadığımızda, geçişlerimizi doğru yapıp 2. bölgeden, 3. bölgeye geçerken 3. bölgede atak sonlandırmakta büyük sorunlar yaşadık, çoğalmalarda büyük sorunlar yaşadık. Buraları değiştirmek ve geliştirmek gerekiyor. Cezayı da böyle yedik. Kaybettiğimiz ya da atağa sonlandıramadığımız her topta geriye bizi çok çabuk koşturdular. Dolayısıyla kaybettiğimizde tekrar reaksiyon gösterip, kontra pres anlamında eksiğimiz oldu. Atak sonlandırmada sorunlar yaşadık ama bu oyunu daha güçlü hale getirmek için ısrarla devam edeceğiz ve bu oyunumuzu, ön tarafta olan bu sorunumuzu da çözüp daha güçlü şekilde bundan sonraki maçlarımızda mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

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        #Mustafa Dalcı
        #Eyüpspor
        #süper lig
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