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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Nenad Bjelica: Rakibimiz için hak edilmiş bir galibiyet oldu

        Nenad Bjelica: Rakibimiz için hak edilmiş bir galibiyet oldu

        Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'in 8. haftasında 4-1 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından, "Kompakt kalmamız gereken yerlerde ciddi boşluklar verdik. İlk yarının sonunda bulduğumuz golle içeriye umutlu girdik. İkinci yarıya iyi başladık. Topu yerden oynamaya başladık. Sadece havadan oynamadık. 4-1'lik skor gösterdiğimiz performanstan sonra rakibimiz için hak edilmiş bir galibiyet oldu." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 19:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Rakibimiz için hak edilmiş bir galibiyet"

        Süper Lig’in 8’inci haftasında Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-1 mağlup oldu.

        Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBİMİZ İÇİN HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET OLDU"

        Aldıkları galibiyetten dolayı Kasımpaşa’yı tebrik eden Bjelica, “Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizden daha iyi performans gösterdiler. İlk yarı oyuncularımızdan istediklerimizi tam olarak sahada göremedik. Kompakt kalmamız gereken yerlerde ciddi boşluklar verdik. İlk yarının sonunda bulduğumuz golle içeriye umutlu girdik. İkinci yarıya iyi başladık. Topu yerden oynamaya başladık. Sadece havadan oynamadık. 4-1’lik skor gösterdiğimiz performanstan sonra rakibimiz için hak edilmiş bir galibiyet. Takımımızı geliştirmek adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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        "3 YILDA SÜPER LİG’İN CİDDİ GELİŞİM KAYDETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

        3 yıllık ara sonrasında Türkiye’ye dönmesiyle ne gibi değişikliklerin gözüne çarptığı sorulan Bjelica, “3 yılda Süper Lig’in ciddi gelişim kaydettiğini söyleyebilirim. Büyük takımlara baktığımızda büyük transferler yapıyorlar. Yine alt sıralarda olan takımlar da ciddi transferler yapıyor. Bu da gelişime katkı sağlıyor. Şu an için Şampiyonlar Ligi’nde 2, Avrupa Ligi’nde 1, Konferans Ligi’nde 1 takım temsil ediyor. Bu da her geçen gün gelişimi devam ettiriyor” diye konuştu.

        "TAKIMDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR"

        İkinci yarıda savunmada yaptığı değişiklik sorulan Hırvat teknik adam, “Defansif anlamda yapmış olduğumuz hatalar sadece 4 defans oyuncusunun yaptığı hatalar değildi. Takımın tamamının yaptığı hatalardı. Takım; kazanırken birlikte kazanıyor, kaybederken birlikte kaybediyor. Defansta sakinlik kazanmak istedim. Bu sebepten dolayı değişiklik yaptım. Yoksa Yunus’un kötü oynamasıyla ilgili bir karar değildi. Yapmış olduğumuz hatalardan sonra 2 ve 3’üncü golü yedik. Takımda bazı değişiklikler olabilir. Hayal kırıklığı yaşamayan, hazır kim varsa onu tercih edeceğiz. Antrenmanlarda takıma bakacağız. En doğru ilk 11’i oluşturmaya çalışacağız” dedi.

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        #Samsunspor
        #süper lig
        #Nenad Bjelica
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