Nottingham Forest: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti. 80. dakikada Chukwunonso Madueke'nin golüyle ligde üst üste 2. galibiyetini alan ve 21 puanla lider Manchester City'e karşı takibini sürdüren Arsenal, haftayı 18 puanla tamamladı. Nottingham Forest ise 5 puanda kaldı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 20:34 Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaştı. City Ground'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Arsenal oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Chukwunonso Madueke kaydetti.
Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 2 maça çıkaran ve 21 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City'i takip eden Arsenal, puanını 18'e yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Nottingham Forest ise haftayı 5 puanla kapattı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Everton'u ağırlayacak. Nottingham Forest, Ipswich'e konuk olacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ