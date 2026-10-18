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        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Nottingham Forest: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti. 80. dakikada Chukwunonso Madueke'nin golüyle ligde üst üste 2. galibiyetini alan ve 21 puanla lider Manchester City'e karşı takibini sürdüren Arsenal, haftayı 18 puanla tamamladı. Nottingham Forest ise 5 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 20:34 Güncelleme:
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        Arsenal, 80'de üç puanı kaptı!

        İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaştı. City Ground'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Arsenal oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Chukwunonso Madueke kaydetti.

        Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 2 maça çıkaran ve 21 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City'i takip eden Arsenal, puanını 18'e yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Nottingham Forest ise haftayı 5 puanla kapattı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Everton'u ağırlayacak. Nottingham Forest, Ipswich'e konuk olacak.

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        #Arsenal
        #nottingham forest
        #İngiltere Premier Ligi
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