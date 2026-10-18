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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Bizim için çok önemli ve değerli bir 3 puan oldu

        Nuri Şahin: Bizim için çok önemli ve değerli bir 3 puan oldu

        İstanbul Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig'in 8. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maücadelesinin ardından, "Maçın tamamına bakacak olursak bence hak ettiğimiz bir galibiyet. Oyuncularıma da içeride söyledim. Bu maçlardan her zaman dönemeyebiliriz. Çok daha net bir şekilde ikinci golü bulmamız lazım. Bizim için çok önemli ve değerli 3 puan oldu." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 22:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çok önemli ve değerli bir 3 puan oldu"

        Süper Lig’in 8’inci haftasında İstanbul Başakşehir FK, sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbul Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR ÜÇ PUAN OLDU"

        Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Nuri Şahin, “Aslında maça çok iyi başladık. Erken gol bulduk. İlk yarının neredeyse tamamını domine ettik. Eksiğimiz ikinci golü bulamamaktı. İkinci yarılara iyi başlayamıyoruz. Bugün de aynı şey oldu. Çok gereksiz bir şekilde Antep’i oyunda tuttuk. Neticesinde de golü yedik ama bu sefer belki bu sezon adına bizim için çok önemli bir kırılma anı oldu ve maçı çevirdik. İyi bir reaksiyon gösterdik. Golden sonra pozisyonlara girdik, gol attık. Maçı kazanmasını bildik. Maçın tamamına bakacak olursak bence hak ettiğimiz bir galibiyet. Ama oyuncularıma da içeride söyledim. Bu maçlardan her zaman dönemeyebiliriz. Çok daha net bir şekilde ikinci golü bulmamız lazım. Maçı kırabiliyorsak kırmamız lazım. Rakibin direncini kırmak için ikinci golü, üçüncü golü bulmamız lazım. Bizim için çok önemli ve değerli 3 puan oldu” sözlerini sarf etti.

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        "BEN HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK YAPMAM"

        Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Şahin, “Orada oldu, orada kaldı. Bu tür şeylere ben çok girmek istemiyorum. Benim için önemli olan maçtı. Ben hiçbir zaman kimseye saygısızlık yapmam. Ama dediğim gibi bu tür şeylere de hiç girmek istemiyorum. Gaziantep’e başarılar diliyorum. Bizim için çok önemli bir puan” diye konuştu.

        "O STATTA MAÇI KAZANMAK İSTİYORSAK ÇOK CESUR OLMAMIZ GEREKİYOR"

        Takımın son dönemdeki performansını ve önlerindeki Beşiktaş deplasmanını değerlendiren Nuri Şahin, “İstediğimiz noktada değiliz hala ama hafif bir ivme yakaladığımızı söyleyebiliriz. Sezona iyi girmedik. Finlandiya faciasından sonra ne yazık ki sezona çok iyi giremedik ama yavaş yavaş momentumu hafif de olsa yakalıyor gibiyiz. Şimdi momentumumuzu tam yakalamaya çalışırken belki de şu anda en zor deplasmanda, en zor rakibe karşı oynayacağız. Benim de çok beğendiğim, oyununu, futbolunu beğendiğim, çok değerli hocasıyla, kadrosuyla, taraftarıyla, stadıyla çok zorlu bir rakip bizi bekliyor. Analizlerimizi yapacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız ama orada maçı kazanmak istiyorsak, o statta maçı kazanmak istiyorsak çok cesur olmamız gerekiyor. Biz de o şekilde inşallah, Allah izin verirse pazartesi günü orada olacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu momentumu biraz daha geliştirmek istiyoruz” dedi.

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        #Başakşehir
        #süper lig
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