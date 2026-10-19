Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Pep Guardiola'dan Filistin için dayanışma çağrısı

        Pep Guardiola'dan Filistin için dayanışma çağrısı

        İspanyol teknik direktör Josep Guardiola, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için dayanışma çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Guardiola'dan Filistin mesajı

        Josep 'Pep' Guardiola, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaştığı videoda, "Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil. Onlar ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar sivil zayiat değil; onlar kız ve erkek çocukları. Onları kendi adlarıyla anmayı bıraktığımızda ve acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde insanlığımızı kaybetmeye başlarız." diye konuştu.

        İnsanlık tarihinde çok karanlık bir dönemden geçildiğini vurgulayan Guardiola, "Gazze'deki kız ve erkek çocukların enkaz altında anne babalarını aradıklarını görüyoruz. Yardım çığlıklarını, açlık çekmelerini, yalnız bırakılmalarını izliyoruz. Daha büyüme fırsatı bile bulamadan her şeylerini kaybetmelerine tanıklık ediyoruz. Bu cehennem devam ediyor ve bununla birlikte Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "FİLİSTİN HALKININ DİRENCİNE HAYRANLIK DUYUYORUZ"

        İsrail hükümetinin Gazze'de 74 binden fazla insanı öldürdüğünü ve insani yardımın girişini engellemeye devam ettiğini hatırlatan Guardiola, "Gazze harabeye dönmüşken Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve zorla yerlerinden edilmeleri sürüyor. Bu bağlamda bir şeyi hatırlamak önemli; milyonlarca Filistinli mülteci için acı henüz yeni başlamış değil. Onlarca yıldır yerinden edilme, şiddet, kayıp, travma, belirsizlik ve adaletsizlik içinde yaşıyorlar ve yine de vazgeçmiyorlar. Filistin halkının direncine ve kararlılığına hayranlık duyuyoruz. Hiçbir çocuk, yaşamayı öğrenmeden önce hayatta kalmayı öğrenerek büyümemeli. Bugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidir. Ancak başka yöne bakamayız. Filistin önemlidir. Filistin'in adalete ve barışa ihtiyacı var. Şimdi lütfen, Filistin hakkında konuşmaya ve insanlığı savunmaya devam edin." yorumunu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erciyes'te düşen turistler için kurtarma çalışması başlatıldı.

         Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan Hollandalı 2 turist düştü. Ekipleri yaralanan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı. (İHA) 

        #Guardiola
        #Filistin
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!