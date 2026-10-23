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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Pierre Sage: Beşiktaş’ı oynatmamaya çalıştık

        Pierre Sage: Beşiktaş’ı oynatmamaya çalıştık

        Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi. Sage, maçın genelinde oyunu Beşiktaş'tan daha fazla kontrol ettiklerini ve rakibi oynatmamaya çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:50 Güncelleme:
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        "Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık"

        UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Crystal Palace, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

        "MAÇIN GENELİNDE OYUNU BEŞİKTAŞ'TAN DAHA FAZLA KONTROL ETTİK"

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, "Verdiğimiz şansları değerlendiren, oyunun her anında yer alan bir Beşiktaş bulunuyordu. Bence maçın genelinde Beşiktaş'tan daha fazla kontrol ettik oyunu. Fakat Beşiktaş iyi bir takım. Beşiktaş gibi iyi takımların da çok fazla skor üretmesine ihtiyaç yoktur" ifadelerini kullandı.

        "PLANLARIMIZA SADIK KALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        Maç öncesinde aldıkları kararları gerçekleştirdiklerini de dile getiren Sage, "Planlarımıza sadık kaldığımızı düşünüyorum. Beraber oynadığımızda aynı konsantrasyona ve aidiyete sahip olduğumuzda istediğimizi yapabiliyoruz. Günün sonunda istediğimiz sonuca ulaşamadık" şeklinde konuştu.

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        "BEŞİKTAŞ'I OYNATMAMAYA ÇALIŞTIK"

        Tecrübeli teknik adam, beraberliğin kendileri için yeterli olmadığını da belirterek, "Ben kazanmak için yeterli performansı gösterdiğimizi düşünüyorum. Fakat Beşiktaş da bu performansı gösterdi. Biz oynatmamaya çalıştık, amacımız buydu" diye konuştu.

        "KIRMIZI KART SONRASINDA PLANIMIZDA DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

        "Beşiktaş’ın rotasyonlu bir kadroya sahaya çıkması size sürpriz oldu mu?" sorusunu ise Sage, şöyle cevaplandırdı:

        "Oyuncuların oynadıkları maçlardan sonra kendilerine gelmeleri gerekiyor toparlanmak için. Birinci yarıda daha az bağlantı ve daha az topla buluşmalar gerçekleşti. Fakat günün sonunda maç 2-2 bitti. Oyuncu değişikliklerini kazanmak için gerçekleştirdik. Kırmızı kart sonrasında da planımızda elbette değişiklikler oldu."

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        #Crystal Palace
        #UEFA Avrupa Ligi
        #beşiktaş
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