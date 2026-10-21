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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Pierre Sage: İlk golü atarak rakibimizin oyun planını değiştirmesini sağlamalıyız

        Pierre Sage: İlk golü atarak rakibimizin oyun planını değiştirmesini sağlamalıyız

        Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Beşiktaş'ın çok güçlü bir takip olduğunu ve yarınki karşılaşmada ilk golü atarak siyah-beyazlıları plan değişikliğine zorlamak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 20:58 Güncelleme:
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        "İlk golü atmamız gerekiyor"

        UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace, yarın saat 22.00’de başlayacak mücadelede Beşiktaş’ın konuğu olacak.

        "GÜZEL BİR ATMOSFERE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

        Bu müsabaka öncesi Beşiktaş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, "Yaşanan şeyleri unutmamız ve hızlı bir şekilde değişiklik göstermeniz gerekiyor. Güzel bir atmosfere ve takıma karşı oynamak bizim için büyük şans. Beşiktaş’ın hücum hattının da farkındayız. Enerjik durumdalar çok da gol atıyorlar" şeklinde konuştu.

        "İLK GOLÜ BULMAMIZ GEREKİYOR"

        Siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferin kendilerini nasıl etkileyeceğine yönelik bir soruyu da Sage, "Genelde bunu negatif bir durum olarak değerlendirirler ama bence pozitif bir durum. Oyuncularımın daha çok odaklanmalarını umuyorum. Rakibi zorlamayı planlıyoruz. Bazı şanslar olacak ve bu şansları değerlendirmek zorundayız. Bazı şeyleri değiştirmek zorundayız. Bu da ilk golü atarak olabilir" diye cevaplandırdı.

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        BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ

        2024-2025 sezonunda Olimpik Lyon’un başındayken deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 kaybettikleri maçın hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Bir buçuk yıl öne oynamıştık. Güzel bir maçtı. Günün sonunda golü atan Beşiktaş’tı. Giovanni van Bronckhorst vardı takımın başında. Takım çok değiştiği için karşılaştırmak zor. Benim gördüğüm bu seneyle ilgili gerçekten iyi bir takım var" cümlelerine yer verdi.

        "TOPU GERİ KAZANDIĞIMIZDA BAZI FIRSATLARA SAHİP OLACAĞIZ"

        Sage, Beşiktaş’ın neler yapabildiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Hücuma çıktıklarında çok baskı yaptıklarını gözlemledik. Bu nedenle topu geri kazandığımızda bazı fırsatlara sahip olacağız. Bu tür fırsatları değerlendirmeli ve belki de ilk golü atarak rakibimizin oyun planını değiştirmesini sağlamalıyız" dedi.

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        TYRICK MITCHELL: OYUNCULAR OLARAK DAHA AGRESİF OLMALIYIZ

        İngiliz savunmacı Tyrick Mitchell ise son haftalarda aldıkları kötü sonuçların çalışmaktan kaynaklı olduğunu düşünmediğini dile getirerek, "Oyuncular olarak daha agresif olmalıyız. Odaklanmada sorunlar yaşıyoruz. Rakibin baskısını kırmalıyız" cümlelerine yer verdi.

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        #Crystal Palace
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        #beşiktaş
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