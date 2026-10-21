UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSG ile Barcelona kozlarını paylaştı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi kazanan 4-2'lik skorla PSG oldu.

Fransız devine galibiyeti getiren golleri 38'de Desire Doue, 72'de Lucas Hernandez, 81'de Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz attı. İspanyol temsilcisinin gollerini ise 55'te Xavi Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Bu sonucun ardından 3'te 3 yaparak yoluna devam eden PSG, puanını 9'a yükseltti. Bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan Barcelona ise haftayı 6 puanla tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında PSG, Villarreal'e konuk olacak. Barcelona, Aston Villa'yı ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Fenerbahçe-Slavia Prag (Çekya): 2-2

Sabah (Azerbaycan)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Barcelona (İspanya): 4-2

Liverpool (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 4-3

Manchester City (İngiltere)-AEK (Yunanistan): 5-1

Roma (İtalya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0

Porto (Portekiz)-PSV (Hollanda): 0-1

Napoli (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 4-3

Stuttgart (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-1