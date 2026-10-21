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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG: 4 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        PSG: 4 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSG, evinde Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian Ruiz'in golleriyle dev maçtan galibiyetle ayrılan PSG, 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı. Barcelona ise 6 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        Dev maçta kazanan PSG!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında PSG ile Barcelona kozlarını paylaştı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi kazanan 4-2'lik skorla PSG oldu.

        Fransız devine galibiyeti getiren golleri 38'de Desire Doue, 72'de Lucas Hernandez, 81'de Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz attı. İspanyol temsilcisinin gollerini ise 55'te Xavi Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

        Bu sonucun ardından 3'te 3 yaparak yoluna devam eden PSG, puanını 9'a yükseltti. Bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan Barcelona ise haftayı 6 puanla tamamladı.

        Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında PSG, Villarreal'e konuk olacak. Barcelona, Aston Villa'yı ağırlayacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

        Fenerbahçe-Slavia Prag (Çekya): 2-2

        Sabah (Azerbaycan)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

        Paris Saint-Germain (Fransa)-Barcelona (İspanya): 4-2

        Liverpool (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 4-3

        Manchester City (İngiltere)-AEK (Yunanistan): 5-1

        Roma (İtalya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0

        Porto (Portekiz)-PSV (Hollanda): 0-1

        Napoli (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 4-3

        Stuttgart (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-1

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        #psg
        #barcelona
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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