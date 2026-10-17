Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Betis: 2 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Real Betis: 2 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 5-2 mağlup etti. Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia ile Olmo'nun golleriyle galibiyete uzanan lider Barcelona, puanını 27'ye yükseltti ve LaLiga'ya 9'da 9 yaparak başlayan ilk takım olarak tarihe geçti. 54. dakikda Facundo Bernal Cruz'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Real Betis ise haftayı 19 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 22:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Barcelona yeni bir rekora imza attı!

        İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, Real Betis ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelenin galibi 5-2'lik skorla Barcelona oldu.

        Barcelona, 10. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti. Betis, 27. dakikada Valentin Gomez ile skoru eşitledi. Rodri, 41. dakikada Barça'yı bir kez daha öne geçirdi.

        Barcelona, 51'de Gabriel Jesus ile farkı 2'ye çıkardı. Betis, 53'te Ezzalzouli'nin golüyle hızlı bir şekilde farkı azalttı.

        Betis'te Facundo Bernal, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Eric Garcia, 62. dakikada farkı artırdı. Dani Olmo, 81. dakikada maçın skorunu belirledi.

        REKLAM

        BARÇA'DAN YENİ REKOR

        Lige 9'da 9 ve 27 puan ile başlayan Barcelona, rekoru kırdı ve La Liga'ya en iyi başlayan takım ünvanını aldı.

        Barcelona ayrıca bu sezon oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazandı.

        Sezona iyi başlayan Real Betis ise 19 puanda kaldı.

        GELECEK HAFTA EL CLASICO

        Barcelona, gelecek hafta Real Madrid ile Camp Nou'da karşılaşacak. Betis ise Celta Vigo'ya konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uladağ yılın ilk karı yağdı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zirveye yakın bölgelerde etkili olan yağış, yüksek kesimleri beyaza bürüdü

        #barcelona
        #Real Betis
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"