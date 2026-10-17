İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, Real Betis ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelenin galibi 5-2'lik skorla Barcelona oldu.

Barcelona, 10. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti. Betis, 27. dakikada Valentin Gomez ile skoru eşitledi. Rodri, 41. dakikada Barça'yı bir kez daha öne geçirdi.

Barcelona, 51'de Gabriel Jesus ile farkı 2'ye çıkardı. Betis, 53'te Ezzalzouli'nin golüyle hızlı bir şekilde farkı azalttı.

Betis'te Facundo Bernal, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eric Garcia, 62. dakikada farkı artırdı. Dani Olmo, 81. dakikada maçın skorunu belirledi.

REKLAM

BARÇA'DAN YENİ REKOR

Lige 9'da 9 ve 27 puan ile başlayan Barcelona, rekoru kırdı ve La Liga'ya en iyi başlayan takım ünvanını aldı.

Barcelona ayrıca bu sezon oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazandı.

Sezona iyi başlayan Real Betis ise 19 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA EL CLASICO

Barcelona, gelecek hafta Real Madrid ile Camp Nou'da karşılaşacak. Betis ise Celta Vigo'ya konuk olacak.