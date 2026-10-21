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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid 4-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Real Madrid 4-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında İspanyol devi Real Madrid, evinde ağırladığı RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Mücadelede forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, takımının 2. golünü kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid puanını 9'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:04 Güncelleme:
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        Arda yıldızlaştı Real Madrid kazandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında RB Leipzig'i ağırladı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanyol devi 4-1 kazandı.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva, 52. dakikada milli futbolcumuz Arda Güler, 83. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti.

        Leipzig'in tek golü ise 85. dakikada Tidiam Gomis'ten geldi.

        Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 78. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

        Bu sonucun ardından Real Madrid lig aşamasında puanını 9'a yükseltti. RB Leipzig ise 3 puanda kaldı.

        Gelecek hafta Real Madrid deplasmanda AEK'e konuk olacak. RB Leipzig ise sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.

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