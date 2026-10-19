Rıdvan Yılmaz: Zor bir maç olacağını biliyorduk
Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'in 8. haftasında 2-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Oyun açısından kötü olmadıklarını belirten Yılmaz, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok kötü oynamadık, pozisyonlarımız vardı ama skoru bulamadık." dedi.
Giriş: 19 Ekim 2026 - 22:44 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ın oyuncularından Rıdvan Yılmaz, mağlubiyeti değerlendirdi.
"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Rıdvan Yılmaz, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok kötü oynamadık, pozisyonlarımız vardı ama skoru bulamadık. Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.
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