Romelu Lukaku: Adaptasyon sürecim bitti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Romelu Lukaku, galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. En önemli şey salı günü oynayacağımız maçtan önce fiziksel olarak toparlandık."

"ADAPTASYON SÜRECİM BİTTİ"

"Benim için milli takımda da süre almak önemliydi. 2 maçta süre aldım. Benim için önemliydi. Orada da yeni bir teknik adam ve sistem var. Burada da aynı şekilde ilk geldiğimde anda süreye ihtiyacım vardı. Takımımın kazanması önemli. Ben de yardım etmeye çalışıyorum. Sadece gol değil tecrübem, çalışkanlığımla Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışıyorum. Adaptasyon sürecim bitti. Artık tek hedefimiz lig liderliği için mücadelemizi sürdürmek."