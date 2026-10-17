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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Romelu Lukaku: Adaptasyon sürecim bitti

        Romelu Lukaku: Adaptasyon sürecim bitti

        Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Süper Lig'in 8. haftasında 3-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı Lacivertliler'deki adaptasyon sürecini tamamladığını söyleyen Lukaku, "Adaptasyon sürecim bitti. Artık tek hedefimiz lig liderliği için mücadelemizi sürdürmek. Galip geldiğimiz için çok mutluyum ve en önemli şey salı günü oynayacağımız maçtan önce fiziksel olarak toparlandık." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 22:26 Güncelleme:
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        "Adaptasyon sürecim bitti"

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Romelu Lukaku, galibiyeti değerlendirdi.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        "Kendimi çok iyi hissediyorum. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. En önemli şey salı günü oynayacağımız maçtan önce fiziksel olarak toparlandık."

        "ADAPTASYON SÜRECİM BİTTİ"

        "Benim için milli takımda da süre almak önemliydi. 2 maçta süre aldım. Benim için önemliydi. Orada da yeni bir teknik adam ve sistem var. Burada da aynı şekilde ilk geldiğimde anda süreye ihtiyacım vardı. Takımımın kazanması önemli. Ben de yardım etmeye çalışıyorum. Sadece gol değil tecrübem, çalışkanlığımla Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışıyorum. Adaptasyon sürecim bitti. Artık tek hedefimiz lig liderliği için mücadelemizi sürdürmek."

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        #fenerbahçe
        #süper lig
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