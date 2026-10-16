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        Rus heyetinden Galatasaray'a ziyaret!

        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ve İstanbul Başkonsolosu Alexander Kalachev, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        Rus heyetinden Galatasaray'a ziyaret!

        Aleksey Batrakov'un Galatasaray'a transfer olmasının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ve İstanbul Başkonsolosu Alexander Kalachev, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Rams Park'ta ziyaret etti. Görüşmeye Aleksey Batrakov da katıldı.

        Dursun Özbek, "Sayın büyükelçiye teşekkür ediyorum bu nezaket ziyareti için. Kulübümüze ve Aleksey'e duyduğu ilgi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Aleksey transferi bize yaklaşık 20 milyondan fazla Rusya'da taraftar kazandırmıştır. Ülkeler arasındaki ilişkiye de destek veren bu transfer Galatasaray'a hayırlı olsun. Çok önemli bir futbolcu. İnşallah Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Sayın büyükelçiyi de Ankara'da ziyaret edeceğim. Aleksey ile beraber gitmek üzere iadeiziyarette bulunacağım." dedi.

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        Genç futbolcu Batrakov ise “Böylesine önemli bir buluşmaya davet edilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Galatasaray’a katkı sağlamak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek gururlandırmak için elimden geleni yapacağım.” ifadelerini kullandı.

        Büyükelçi Vershinin, "Türkiye’nin çok güçlü ve tanınmış kulübünü ziyaret ettiğim için büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üstelik şu anda Rus oyuncumuz Aleksey Batrakov’un da burada oynadığını biliyorsunuz. Hem Rusya’da hem de Türkiye’de çok popüler olan futbol gibi bir spor dalında bizi bir araya getiren ortak bir değerimizin olması bizi mutlu ediyor. Zaferlere ihtiyacımız var. Bence bu zaferler kaçınılmaz olacak.” ifadelerini kullandı.

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        #rusya
        #Dursun Özbek
        #aleksey batrakov
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